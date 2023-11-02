Робокоп был звездой с 1988 года: в каких играх человек-танк полюбился фанатам боевиков

Сегодня вышла первая за многие годы большая игра про Робокопа. При этом новинка уже успела удивить многих своей демоверсией, а в обзорах её рекомендуют всем поклонникам франшизы.

«Чемпионат» в честь выхода RoboCop: Rogue City предлагает окунуться в историю Алекса Мёрфи в играх. Камео в Mortal Kombat мы оставим за скобками, а сегодня поговорим только про полноценные игры о любимом герое боевиков прошлого века

RoboCop (1988)

Разработчик: Data East и Ocean Software

Платформы: Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari ST, Commodore 64, Game Boy, MS-DOS, MSX, NES, TRS-80 Color Computer, ZX Spectrum

История Алекса Мёрфи в играх началась с компании Ocean Software, которая специализировалась на портировании творений для аркадных автоматов на компьютеры, а заодно активно занималась продукцией по лицензии.

Студия приобрела права на адаптацию «Робокопа» ещё до выхода первого фильма. Сценарий будущей картины привлёк внимание разработчиков научно-фантастическим сеттингом, мрачными локациями, экшеном с упором на стрельбу и запоминающимися персонажами. К тому же лицензия на персонажа стоила дёшево по сравнению с другими героями тех лет.

RoboCop (1988) Фото: Data East

Решив организационные вопросы, британцы поручили разработку своим деловым партнёрам из Японии, а именно Data East Corporation. Благодаря их усилиям в 1988 году на аркадных автоматах вышла RoboCop. Алекс Мёрфи медленно передвигался по городу, уничтожал врагов из своего пистолета и с трудом прыгал. Прохождение разбавлялось вертикальными уровнями, когда киборг поднимался вверх по этажам, элементами платформера и мини-играми.

Что касается сюжета, то авторы ограничились переносом отдельных сцен из кино. Для этого сотрудники Data East несколько раз посещали съёмочную площадку и смогли получить доступ к уникальным материалам. В остальном же проект представлял собой череду не связанных друг с другом городских локаций.

Тайтл привлёк внимание аудитории весьма бодрым геймплеем и красивой графикой. А дальше за дело взялись сами британцы из Ocean Software, а также команды Quicksilver Software и Sakata SAS Co. Они взяли за основу наработки своих японских коллег и выпустили разные их версии на всех популярных платформах того времени.

RoboCop был разным на разных платформах Фото: Data East

Главная их особенность крылась в том, что это были не просто порты аркады Data East, а фактически созданные с нуля игры. Концептуально все они представляли собой сайд-скроллер с боковой прокруткой. Но в отдельных деталях, в особенности графикой, они отличались друг от друга.

Так, на Amiga, Atari, PC DOS и Commodore 64 картинка получилась более красочной, в то время как на Apple II и ZX Spectrum изображение ограничивалось чёрно-белой палитрой. Также по-разному реализовали мини-игры, от составления фоторобота преступника из отдельных элементов до стрельбы по мишеням в тире.

Геймеры и критики тепло встретили первую RoboCop. Несмотря на небольшие шероховатости и скачущий уровень сложности, они очень хорошо продались. Потому к выходу второго фильма Ocean решила сделать продолжение.

RoboCop 2 (1990)

Разработчик: Special FX, Ocean Software и Data East

Платформы: Amiga, Amstrad GX4000, Аркады, Atari ST, Commodore 64, Game Boy, NES, ZX Spectrum

С продолжением случилась та же история: версия для каждой платформы представляла собой свою отдельную игру, созданную на основе общих элементов. Но если фундаментом первой части стала аркада для автоматов, то сиквел изначально создавался для компьютеров, а потому получился более оригинальным и разнообразным.

RoboCop 2 (1990) Фото: Ocean Software

В RoboCop 2 геймеры изучали три платформенных уровня, уничтожали врагов, арестовывали преступников, спасали заложников, решали головоломки и собирали ресурсы. В случае провала задания отправлялись тренироваться в тир от первого лица. Из нового добавили ускорение, полноценный прыжок и ближний бой.

По сравнению с оригиналом общий темп происходящего замедлился, а локации стали более линейными. Однако каких-либо фишек в геймплее сильно не хватало, управление выглядело переусложнённым, а сюжет так и остался набором отдельных событий из фильма.

На разных устройствах игра отличалась не только графикой, прорисовкой окружения, мини-играми, но и архитектурой локаций. Если на ZX Spectrum уровни выглядели как несколько этажей, соединённых друг с другом лестницами и лифтами, то на Amiga вместо них были летающие платформы. Составление фоторобота на NES и Game Boy превратилось в пятнашки, в то время как на других устройствах оно выглядело как «змейка» на микросхемах.

RoboCOp 2 (1990) Фото: Ocean Software

Версии для разных платформ могли похвастаться своими достоинствами и недостатками:

Amiga получила самую детализированную картинку;

ZX Spectrum, как и раньше, мог выдавать спрайты максимум из двух цветов;

на Atari ST очень плохо работали хитбоксы, из-за чего пули пролетали сквозь тела противников, а сам Робокоп проваливался на платформах;

на Game Boy появились подводные уровни и полёты на джетпаке;

на аркадных автоматах подтянули графику, добавили QTE-сегменты, погони на мотоцикле и автомобиле;

владельцы Commodore 64, NES и Amstrad GX4000 получили чистый платформер в духе Super Mario.

Robocop 3 (1991)

Разработчик: Digital Image Design, Probe Software и Eden Software

Платформы: Amiga, Atari ST, DOS, Commodore 64, ZX Spectrum, NES, Super NES, Game Gear, Master System, Genesis

К выходу третьего фильма разработчики действовали привычным образом: они выпустили множество игр для разных платформ, которые отличались друг от друга не только внешне, но жанрово. Более того, версии для Amiga и Atari появились в продаже ещё до выхода фильма.

RoboCop 3 (1990) Фото: Ocean Software

RoboCop 3 была шутером с 3D-графикой, где требовалось убивать врагов, спасать заложников, арестовывать преступников, находить их секретные убежища. Одной из главных фишек тройки стала надобность ремонтировать разные части тела. На процедуру тратились особые очки, из-за чего разом восстановить всё тело не получалось.

Наибольшую популярность среди геймеров завоевали версии Robocop 3 для Amiga, Atari ST и DOS. Это были полноценно трёхмерные игры с видом от первого лица и разнообразными миссиями. Сюжет подавался в небольших брифингах между уровнями, во время которых появлялись знакомые персонажи из фильмов.

RoboCop 3 для Amiga Фото: Ocean Software

А ещё именно эти итерации издатель попытался защитить от пиратов при помощи особого электронного ключа. Небольшое устройство, что прилагалось к дискете, требовалось вставлять в один из портов для джойстика. Во время запуска программа проверяла наличие ключа и только потом загружалась.

Вот только защита работала настолько плохо, что взломанная версия RoboCop 3 оказалась на прилавках на неделю раньше до официального релиза.

RoboCop 3 Фото: Ocean Software

На других устройствах игра превратилась в платформер. Из-за простой графики на ZX Spectrum при ремонте Робокопа приходилось ориентироваться на внешний вид конечностей. Commodore 64 удивляла разнообразием уровней: тут поочередно чередовались момент с тиром, сайд-скроллинг и полёт на джетпаке. На NES эти же полёты превратились в просто высокие прыжки, позволявшие добираться до недоступных ранее платформ.

RoboCop vs The Terminator (1993)

Разработчик: Virgin Games, Interplay

Платформы: Mega Drive, Game Gear, Master System, Super NES, Game Boy

После провального третьего фильма Робокоп не появлялся на больших экранах два десятка лет. Но сам персонаж продолжал жить и развиваться в прочих медиа. В 1992 году на прилавках магазинов появился комикс от самого Фрэнка Миллера, в котором рассказывалась вольная история появления «Скайнет», а Алекс Мёрфи сражался с терминаторами.

Эта сюжетная арка легла в основу одноимённой игры 1993 года — по традиции тех лет, каждая платформа получила отдельную игру от разных команд.

RoboCop vs The Terminator Фото: Virgin Interactive Entertainment

Адаптация для Mega Drive, которой занималась Virgin Games, многими признана одной из лучших игр про героя вообще. С помощью богатого арсенала главный герой сражался с разнообразными противниками, уничтожал боссов, спасал заложников и крушил камеры видеонаблюдения. Исследуя уровни, можно найти секретные локации и тайники с полезными предметами. При этом его разработкой занимались всего четыре человека, а руководство студии не было заинтересовано в проекте. Именно последнее обстоятельство позволило авторам добавить максимум крови.

Версия для SNES выделялась более детализированной картинкой, полностью убранной жестокостью и женщинами в латексных костюмах в качестве врагов. На портативных консолях RoboCop vs The Terminator превратилась в платформер с упрощённой графикой и финальным боссом в виде гигантского летающего мозга.

RoboCop vs The Terminator Фото: Virgin Interactive Entertainment

В целом игры хвалили за интересный и увлекательный геймплей с разнообразными врагами и уровнями. Это особенно контрастировало с негативным приёмом Robocop 3, который ругали за многочисленные шероховатости.

RoboCop (2003)

Разработчик: Titus Interactive

Платформы: ПК, PS2, Xbox

В 1999 году компания Titus Interactive приобрела права на создание игр по франшизе. Планы на новый актив были грандиозные. Поэтому они не стали медлить и запустили разработку сразу трёх проектов про Робокопа. Однако не все они дошли до выхода: версию для GBA просто отменили.

Зато в 2002 году мир увидел шутер с видом сверху для Game Boy Color. Между миссиями Мёрфи мог побродить по полицейскому участку, поговорить с другими персонажами, почитать почту, попасть в другие помещения. И всё это просто кликая курсором по разным дверям и предметам.

RoboCop для GBA Фото: Titus Interactive

Больше всего надежд возлагалось на шутер от первого лица для PS2, Xbox и ПК. Он вышел в 2003 году и рассказывал о борьбе полицейского с распространением в Детройте нового наркотика и зловещим заговором корпорации OCP. Игровой процесс заключался в отстреле врагов, их аресте и освобождении заложников.

Однако итоговый результат получился очень плохим: ужасная графика слабый интеллект врагов, никакая боевая система, отсутствие цельного сюжета — в целом получилось очень однообразно. Многие ругались на неудобный интерфейс, сделанный в виде сенсора киборга, из-за чего все цели и активные предметы подсвечивались зелёной рамкой. Ну и добивало всё это то, что сохраняться можно было только между заданиями. Это было особенно неудобным на поздних уровнях, где появлялись противники, убивавшие протагониста с одного попадания.

RoboCop (2003) Фото: Titus Interactive

Такого вороха проблем хватило, чтобы собрать кучу негативных отзывов и провалиться в продажах. Это добило студию Titus Interactive, которая из-за многомиллионных долгов в 2005 году обанкротилась.

RoboCop от 2004 до 2014 года

В 2004-м на ПК появилась RoboCop 2D от студии Park Productions, которая фактически оказалась ремейком старой аркады Data East. Через год вышло переосмысление кроссовера с терминатором, а ещё через несколько лет вышла RoboCop 2D 3 (да, названия могли запутать), в котором полицейский киборг отстреливался от толп врагов, атаковавших со всех сторон. Из интересного можно отметить только вид сверху и дымящийся костюм, когда шкала энергии падала до нуля.

В 2006 году на телефонах вышла игра про Алекса Мёрфи от команды Digital Bridges. Появилась она в рамках соглашения между студией и компанией Metro Goldwyn Mayer, по которому разработчики должны были создать четыре игры по известным фильмам, включая картины «Взвод», «Розовая Пантера» и «Роллерболл».

RoboCop 2D Фото: Park Productions

Геймплейно проект не предоставлял ничего особенного. Снова двигались слева направо, стреляли в преступников или арестовывали тех, кто сдавался. Сюжет взяли от первого фильма, в котором Мёрфи противостоял банде Кларенса Боддикера. В целом всё было выполнено неплохо, да и выглядело и звучало всё хорошо.

В 2014 году франшизу попытались оживить ремейком первого фильма, где главную роль исполнил Юэль Киннаман. Хоть попытка и оказалась неудачной, без сопроводительной игры картина не осталась. Сделала её Glu Mobile, которая выпустила условно-бесплатный экшен от третьего лица для iOS и Android. В RoboCop: The Official Game геймеры сами выбирали, в каком порядке выполнять миссии. Во время прохождения предстояло активно отстреливаться от врагов, прятаться за укрытиями, прокачивать пушки и костюм.

Однако здесь отсутствовали какие-либо уникальные фишки или находки. Из-за этого она затерялась на фоне множества схожих проектов. К тому же авторы перестарались с агрессивной монетизацией, что только оттолкнуло пользователей.

RoboCop: Rogue City (2023)

Разработчик: Teyon

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Вышедшая 2 ноября 2023 года RoboCop: Rogue City — эталонный пример того, как нужно делать игры по лицензии, причём не самой популярной. В первую очередь «Город изгоев» — это творение от фанатов для фанатов, а уже во вторую очередь видеоигра. При этом как именно игра она далека от идеала, однако это ей не мешает.

Подробнее о ней можно прочитать в нашем обзоре.