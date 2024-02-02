А также табель-календарь до конца месяца.

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в феврале 2024 года

Ежемесячно «Мир танков» радует игроков бесплатными наградами. Чаще всего для их получения достаточно активировать прокомоды и вовремя заходить на сайт для сбора всех доступных предметов. Сегодня мы расскажем обо всех имеющихся возможностях для получения февральских бонусов: табель-календаре и рабочих промокодах.

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в декабре 2023 года)

L1CHTKA111 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 личный резерв: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.

CREWSTEADYHAND — майский бонус-код для «Мира танков». Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

5 предбоевых инструкций «Без резких движений».

JULY3BY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню независимости Республики Беларусь. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

2D-стиль «Квiтней, Беларусь!»;

6 декалей «Минск (репродукция)»;

6 эмблем «Флаг Беларуси».

B1ACKVAS1 — временный промокод.

50 000 серебра.

NDAYOFUNITY23RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню народного единства. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

2D-стиль «Триколор»;

6 декалей «Флаг России»;

3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час;

3 личных резерва: +50% к боевому опыту на 1 час.

KATP1HA — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

50 золота.

MIRKORABLEI8LET — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 день танкового премиум-аккаунта;

6 надписей «Гремящий»;

6 декалей «Долгожданный трофей»;

3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.

CBET917A — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 личный резерв: +50% к боевому опыту на 1 час.

LESTAGAMES23 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

6 декалей «Стальное трио»;

2D-стиль «Стальной союз».

«Мир танков» Фото: Lesta

JUNE12RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню России. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

2D-стиль «Триколор»;

6 декалей «Медведь в прыжке»;

6 эмблем «Флаг России».

MT2023TDAY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню танкиста. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 15 сентября 2023 года. Что даёт:

3 дня танкового премиум аккаунта;

6 надписей «С днём танкиста!»;

2D-стиль «Экипаж машины боевой»;

2 личных резерва «+100% к боевому опыту на 1 час».

OCT23MT4BKOHTAKTE — ежемесячный промокод на октябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

50 золота.

TEMH1BAH — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 день танкового премиум аккаунта.

MTSEP4TELEGRAM — ежемесячный промокод на сентябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 личный резерв: +50% к кредитам на 1 час.

EASYSTART — стартовый бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

премиумный танк 4-го уровня Matilda LVT — для новых игроков;

100% экипаж для танка — для новых игроков;

1 слот в ангаре — для новых игроков;

500 золота — для новых игроков;

1 большой ремкомплект — для активных игроков.

VICTORYDAYLESTA — бонус-код для «Мира танков» ко Дню Победы. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

9 задач на x5 опыта для любой техники;

6 декалей «Звезда Сталинграда»;

2D-стиль «200 дней и ночей».

Пользователи, которые забросили игру и на протяжении ста дней не посещали матчи в «Мире танков», имеют возможность активировать особые пригласительные промокоды стримеров. После выполнения этого действия достаточно зайти в игру и отыграть одну битву, чтобы открыть премиум-танк 8-го уровня, а также получить дополнительные миссии:

GRANNYMT23 — танк «T77»;

LEBWAMT23 — танк «T77»;

YUSHAMT23 — танк «T77»;

KAMAZMT23 — танк «Kanonenjagdpanzer 105»;

JOVEMT23 — танк «Kanonenjagdpanzer 105»…

Помимо годов стримеров, новым игрокам доступны бесплатные инвайт-коды, которые активируются при создании аккаунта:

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на семь дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;

TANKOLET — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «AM 39 Gendron-Somua» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T2 Light Tank» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «M22 Locust» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Ram II» на 10 битв;

MIRTAHKOV — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Matilda LVT» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Sherman VC Firefly» на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Каждому геймеру доступны и другие награды, которые удастся заполучить через табель-календарь. Для их получения нужно выполнить очень простые действия:

Каждый день переходите по ссылке на сайт «Мира танков» для ознакомления с табель-календарём. Нажмите на текущий открытый день календаря и заберите бесплатную награду. Откройте игру для получения награды и переноса её на аккаунт пользователя Ежедневно посещайте табель-календарь и выполняйте указанные выше шаги.

Табель на месяц Фото: Lesta Games

За сутки каждый игрок сможет получить только один предмет. Обновление табель-календаря происходит в 3:00 по московскому времени. Если пользователь пропустит какой-то день, то он не сможет перепрыгнуть на следующую награду и заберёт тот предмет, на котором остановился ранее. Также очень важно запускать игру, так как награда не будет зафиксирована на аккаунте без выполнения этого действия.

Если пройти все шаги, то за декабрь удастся раздобыть 29 наград:

100 золота; 100 бонов; 20 000 кредитов; 2 дня танкового премиум-аккаунта; 3 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час; 6 предбоевых инструкций («Разложить снаряды», «Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка» и «Продувка воздуховодов»); 2 малых ремкомплекта; 2 малые аптечки; 3 демонтажных набора; 3 декали «Звезда Сталинграда»; 3 декали «Бронебойная любовь»; 6 эмблем «23»; 1 контейнер «Путь воина».

«Мир танков» Фото: Lesta Games

Помимо табель-календаря, разработчики недавно запустили опцию Prizebox. Для доступа к этим наградам необходимо всего лишь перейти по ссылке и нажать кнопку «Получить», чтобы забрать подарки.

Если вы недавно заходили в бой:

5 предбоевых инструкций для оборудования «Рациональная боеукладка»; 1 купон на следующую покупку в Премиум-магазине.

В этом случае можно совершить покупку с этим купоном на сумму от 395 RUB/13,66 BYN, чтобы получить следующие награды:

1 день премиум-аккаунта; 1 личный резерв: +100% к боевому опыту на 1 час; 1 личный резерв: +300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.

Если вы заходили в бой 60 и более дней назад:

7 дней премиум-аккаунта; 3 боевые задачи.

После выполнения боевых задач откроются следующие бесплатные предметы: