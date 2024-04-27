Сериал «Наклз» — прекрасный вечерний сериал с искромётным юмором и крутой ехидной

26 апреля вышли все шесть эпизодов «Наклза» — ему подходит описание «весёлое шоу для детей и фанатов». Перед просмотром нужно помнить, что дилогия фильмов «Соник в кино» цепляла отсылками, вагоном очаровательных шуток и карикатурными персонажами. Если вам всё это нравилось, немедленно включайте «Наклза» — спин-офф сохранил и приумножил достоинства оригинала.

«Наклз»: информация о сериале

Название: «Наклз» (Knuckles).

Режиссёры: Кэрол Бенкер, Брэндон Трост, Джед Райт.

Актёры: Идрис Эльба, Адам Палли, Джейми Барбакофф и другие.

Дата выхода: 26 апреля 2024 года.

Жанр: фантастика, комедия, семейный.

Количество серий: 6 эпизодов.

Страна: США, Япония.

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«Наклз»: где смотреть?

Все эпизоды вышли в онлайн-кинотеатре Paramount+. Официальных озвучки и субтитров нет, но сторонние студии вроде Red Head Sound уже работают над этим.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Paramount.

Воинственная ехидна учится любить жизнь

После героической победы над Роботником герои мирно живут у семейства Ваковски. Если Соник и Тейлз наслаждаются покоем, то Наклз не может найти себе места. Воинственная ехидна неумолимо тренируется, ждёт новых битв и с кулаками бросается на людей — даже на тех, что пришли с благими намерениями. От тоски его спасает выданное предками задание — превратить неловкого полицейского Уэйда Уиппла в истинного воина.

Сюжет в спин-оффе приземлённый. В прошлый раз легендарное трио спасало весь мир, а теперь Наклз и Уэйд стремятся к… победе в турнире по боулингу! Конечно, на пути встанут злодеи, которые мечтают выкачать из ехидны силу, но они даже не притворяются серьёзной угрозой, больше балуются.

Уэйд и Наклз летят навстречу приключениям Фото: Paramount

Хотя «Наклзу» особо и не нужен могущественный противник. Всё же режиссёр фокусировался на развитии героев и безумно весёлых моментах, которые встречаются в каждом эпизоде. К примеру, в первой серии ехидне дают понять: Земля — его дом. Знаете, как реагирует Наклз? Строит из лопат и грабель Железный трон и превращает гостиную в гладиаторскую арену — показано всё это уморительно. А в следующей серии недотёпа Уэйд долго планирует самую крутую операцию в истории, которая с первой же минуты идёт не по плану. Четвёртая вообще превращает семейную комедию в рок-оперу с вайбами Alan Wake 2.

Благодаря таким развлекухам «Наклз» редко бывает скучным — но всё же бывает. Чего стоит третий эпизод, который на 90% состоит из пресных посиделок за столом. Заметно, что сценаристу чего-то не хватило, чтобы сделать интересной чисто диалоговую серию. Герои пытаются шутить и изливать душу, но рука всё равно тянется к кнопке перемотки.

Ехидна идёт разбивать лица Фото: Paramount

Есть вопросы и к самому Уэйду. Не смотрите на название, на деле фильм посвящён нерадивому полицейскому. У персонажа хватает удачных эпизодов, однако в плане харизмы он начисто проигрывает Наклзу, озвученному крутейшим Идрисом Эльбой. Мультяшная ехидна может выдать короткую пафосную фразу и рассмешить до слёз, а Уэйду приходится кривляться и толкать длинные речи — и это не всегда работает.

Таких минусов хватает, но если вычислять среднюю температуру, то с сериалом всё хорошо. Он достаточно весёлый и креативный, чтобы простить мелкие огрехи.

У этих ребят мало экранного времени Фото: Paramount

С графикой и экшеном всё отлично

Чувствуется, что Paramount не экономила на сериале. Студия вернула знакомых актёров и вложилась в визуал. Если только что посмотрели дорогого «Соника в кино 2» и переключились на новинку, не ощутите недостатка денег на экране. Соник ни капли не изменился, каждая волосинка на Наклзе детализирована, а помещения зрелищно разлетаются на кусочки.

К постановке тоже нет вопросов. Режиссёр придумал много крутых сцен, в том числе снятых одним кадром. Там Наклз эффектно скачет по локациям, а злодеи пытаются расстрелять его или забить дубинами. Выглядит очень круто!

К визуалу вопросов нет Фото: Paramount

«Наклз»: стоит ли смотреть?

«Наклза» снимали для фанатов, которые с удовольствием смотрели «Соника в кино». Если это про вас, точно получите от новинки удовольствие. Ну а зрителю, не знакомому с оригиналом, сначала стоит погрузиться в историю синего ёжика.

Оценка «Наклза» — 7 из 10

Понравилось

Много удачных шуток.

Прекрасные экшен и визуал.

Наклз невероятен.

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