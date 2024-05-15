«CS 2 в любом случае интереснее, чем CS:GO». Интервью с Петром Болышевым из Virtus.pro

В эти дни в Белграде проходит престижный турнир серии BetBoom Dacha от студии FISSURE — участие в нём принимают четыре лучших отечественных команды и топ-коллективы из других регионов, а общий призовой фонд составляет достойные $ 500 тыс.

Перед стартом соревнований нам удалось пообщаться с рифлером Virtus.pro Петром fame Болышевым. Игрок девятой команды мирового рейтинга рассказал, как команда чувствует себя после перехода Электроника из Cloud9 и какие задачи ставит на ближайшую часть сезона.

— Привет. Расскажи, в каком состоянии ты и твоя команда подошли к BetBoom Dacha?

— Привет. В целом состояние хорошее. В плей-офф ESL Pro League мы проиграли в четвертьфинале, так что у нас было пару дней перезагрузиться, что-то потренировать мы успели. Да, времени натренировать какие-то глобальные вещи почти не было, но какую-то базу мы подготовить успели. Но я считаю, что мы чувствуем себя хорошо и готовы показывать хорошую игру здесь, в Белграде.

— То есть морально вам удалось восстановиться после поражения на EPL?

— Да, думаю, что мы уже «отпустили» этот турнир, и сейчас мы в хорошем моральном состоянии. Смогли перезагрузиться, было время.

— Респект! Как в целом можешь оценить результаты и игру на первом турнире в этом составе, после прихода Дениса electronic Шарипова?

— Выход в четвертьфинал — результат в целом хороший. Хотелось, конечно, достичь большего. И я думаю, мы сами от себя ждали, что хотя бы ещё одну игру сможем выиграть, против Complexity. Но чего-то нам не хватило. Где-то, может, не хватило тренировок. Может, мы свои последние свои силы отдали на матч с MongolZ.

Это, конечно, не оправдание, но чувствовалось, что в наших силах было пройти в полуфинал. В этом плане чуть-чуть не удовлетворили свои ожидания, но надеюсь, что на этом турнире мы покажем более хорошую игру.

Что касается игры, с переходом Электроника появилось больше каких-то нестандартных для нас действий. Раньше мы играли более структурно, ярко выраженную систему, сейчас у нас есть какой-то баланс структуры и других действий — таких, где ты читаешь противника, хочешь подловить где-то его противника и так далее.

Турнир в Сербии российская команда начала с яркой победы над датской Team Falcons (2:0) Фото: HLTV

— Многие, в том числе твои тиммейты, говорят, что VP ждут серьезные изменения, в том числе изменения в стиле игры. На твой взгляд, сколько времени может занять весь этот процесс перестройки?

— Если смотреть за нашими матчами, уже можно увидеть, что стиль немного изменился. Но пока что это связано с тем, что у нас не было достаточного времени, чтобы наиграть нашу структурную базовую игру — поэтому мы сейчас где-то играем «на лету», о каких-то вещах договариваемся по ходу матчей, по ходу турнира. У нас пока что банально просто нет времени всё обсудить, всё проговорить и так далее. Где-то мы пытается «вывезти» игру на личном скилле игроков и так далее.

Я думаю, что в идеале, когда пройдёт какое-то время, мы сможем натренировать все наши вещи и добавить к уже готовой структуре моменты импровизации, когда мы удивляли. В идеале это должен быть симбиоз, баланс структуры и вот такой импровизации.

— Какие вещи нужно изменить будет лично тебе в твоих ролях? Насколько это большой объём?

— Ну, у меня вообще не поменялись роли с приходом Электроника. Только на карте Mirage за защиту мне приходится играть более активно, а в целом роли всё те же. Глобально мне, может, надо больше брать игру на себя, потому что я тоже, как мне кажется, играл слишком структурно. Но для этого нужно время — нужно почувствовать это всё, поиграть, посмотреть, как оно будет.

— Немного о текущем турнире. Какие цели ставит команда Virtus.pro перед BetBoom Dacha — важнее победить на турнире или же приблизиться к той игре, которую вы хотите показывать дальше?

— У нас всегда есть цель победить, дойти как можно дальше. На этом турнире мы бы тоже хотели добиться лучшего результата, но самым важным для нас сейчас является отработка новых стратегий и работа над тем, чтобы как можно эффективнее активировать нашего нового игрока.

Если мы не займём первое место, но вынесем для себя много полезной информации на будущее, это тоже будет плюсом для нас.

Один из лучших игроков мира Денис electronic Шарипов пополнил состав VP лишь месяц назад Фото: HLTV

— Хорошо. Затронем не менее актуальную тему. Сейчас ходит много слухов о возможных изменениях в тренерском штабе Virtus.pro…

— Не знаю, все эти слухи, если честно… я бы им не доверял. Всегда ходит много информации про разные изменения, и часто они не сбываются. А, допустим, когда мы подписали Электроника, никаких слухов об этом вообще не было. Так что советую людям не верить в это всё.

— У вас достаточно плотный график: два турнира сейчас, а затем – почти сразу же IEM в Далласе и весенний финал BLAST. Насколько тяжело с этим справляться команде и лично тебе?

— Честно сказать, наверное, для нас это самый плотный график за последние пару сезонов. В этом году мы начали стабильно играть на всех тир-1 чемпионатах, чего до этого не было — из-за замен, рейтинга, некоторых турниров не было, не было BLAST.

Сейчас где-то не хватает времени даже потренироваться, чуть-чуть из-за перелётов накапливается усталость, но я думаю, что мы сейчас… В команду пришёл новый человек, поэтому мы сейчас более свежие, ещё притираемся к друг другу — такой «конфетно-букетный». Поэтому нам легче это переносить, чем другим командам.

— Как вообще с таким справляться? Сейчас в другой популярной дисциплине, Dota 2, всё больше турниров, и система вскоре будет похожа на сезон в Counter-Strike — может, есть какие-то общие советы коллегам и молодым игрокам?

— Даже не знаю… Если вы очень много времени проводите вместе, старайтесь где-то по возможности отдохнуть друг от друга. Если чувствуете, что уже тяжело — нужно выйти куда-то на прогулку, сделать какие-то активные действия. Не сидеть на месте, не играть сутками, потому что иногда это очень сильно начинает утомлять.

Это тяжело, если честно — обычно ты живёшь с кем-то в номере, так или иначе видишь всех этих людей каждый день. Но стоит постараться как-то развеяться, выйти погулять и так далее.

Сейчас 21-летний fame — самый молодой игрок состава Virtus.pro Фото: Virtus.pro

— Давай пару слов о маппуле. Ты недавно говорил, что жалеешь о замене Overpass. А какую карту убрал бы вместо неё?

— Наверное, Vertigo. Для меня и, думаю, для многих людей это самая нелюбимая карта на данный момент. А вместо неё лучше бы вернул Train — когда она была в турнирном режиме, мне она нравилась.

Но в целом, если честно, мне даже в каком-то смысле нравится, что Overpass заменили на Dust2. Это такой глоток свежего воздуха, что-то новое. Мы уже поиграли немножко Dust, потренировались — это очень приятная карта. Получаешь удовольствие, когда играешь на ней.

— Хорошо. Тогда последний вопрос: с релиза Counter-Strike 2 прошло больше полугода, и, если оглядываться назад и сравнить её с Global Offensive, каким будет твоё мнение?

— Counter-Strike 2 развивается, не стоит на месте. Разработчики постоянно что-то добавляют, что-то фиксят, меняют. Приятно видеть, что они следят за игрой, выпускают обновления — игра уже не та, что была осенью.

И, наверное, CS 2 в любом случае интереснее, чем CS:GO. Когда я случайно открываю посмотреть какой-нибудь старый матч, кажется, что игра вообще очень старая. Смоки вообще по-другому выглядят, даже непривычно это видеть — в CS 2 их механика стала намного шире.

В игре появилось очень много разных раундов, и сама она стала намного интереснее, живее. Это хорошее решение Valve — обновить игру до Counter-Strike 2 и развивать её таким образом.