Роман «CaspeRRR» Лепёхин: цель менеджера — контроль всей деятельности игрока

Комментатор студии SLTV Роман «CaspeRRR» Лепёхин поделился своим мнением касательно взаимоотношений игроков и организаций.«Запомните одну простую вещь: цель любого коммерческого предприятия — а именно таковыми все Орги и являются — это в первую очередь деньги. Очень большой процент менеджеров/владельцев “клал болт” на своих Игроков в момент составления контракта. Их цель — тотальный контроль всей деятельности Игрока, начиная от призовых и заканчивая именем, лицом и так далее, на как можно больший срок. Если говорить в общих чертах, то это выглядит как “Игрок нам должен и будет наказан в случае невыполнения тех или иных обязательств”. Про то, что Орга может как-то налажать и будет нести за это ответственность, обычно умалчивается. И именно на этом принципе строится весь договор. Некоторые из “подводных камней” торчат на поверхности, некоторые заметить очень и очень сложно. Пока что многие из таких контрактов толком не имеют юридической силы по разным причинам, но совсем скоро, а в некоторых местах уже сейчас, за дело примутся настоящие юристы, и последствия от подписей под такими соглашениями могут быть самые неприятные.Уважаемые игроки, если вы сами не в состоянии вычитать контракт — а нормальные контракты достаточно сложно вычитать — и найти там те самые “подводные камни”, то доверьте это специалисту. От этого зависит ваша будущая карьера и, возможно, вся дальнейшая жизнь. Не полагайтесь на устные договорённости, потому что в случае конфликта вы ничего доказать не сможете. Всё должно быть прописано на бумаге. Постарайтесь довести переговоры касательно контракта до максимально устраивающего вас варианта по всем возможным пунктам, а не лететь сломя голову за “халявными” деньгами. Ведь мы знаем, где бывает бесплатный сыр».