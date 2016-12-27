Украинская киберспортивная организация Natus Vincere представила новый состав по Dota 2. К оставшимся в команде по окончании прошлого сезона Данилу «Dendi» Ишутину и Виктору «GeneRaL» Нигрини присоединились швед Пер Андерс Ульссон «Pajkatt» Лилле, датчанин Мальте «Biver» Винтер и немец Роман «rmN-» Палей.
До прихода в Na`Vi Лилле выступал за Evil Geniuses, CLG, LGD.International, Mousesports, Team Tinker, The Alliance, Винтер — за London Conspiracy и Prodota Gaming, последним коллективом Палея стал Fantastic Five. Со всеми киберспортсменами «Рождённые побеждать» подписали соглашение сроком на один год.
«Нашей целью при подборе состава было не просто найти трёх сильных игроков. Огромное внимание мы уделили человеческим качествам, коммуникации в игре и вне игры, а также тому, насколько люди живут “Дотой”. В итоге мы остановились на следующих игроках.
Роль капитана, драфтера и “кэрри” состава займёт Pajkatt. У нас было время проверить Пера, и он проявил себя настоящим лидером, умным и командным игроком, а также показал, что находится в отличной игровой форме. Ему есть что доказывать, так как по-настоящему громких достижений в его карьере не было, и мы верим, что Pajkatt оправдает возложенные на него надежды и выиграет множество титулов с Na`Vi.
С “саппортом” четвёртой позиции мы определились достаточно давно: в составе будет играть немец rmN-. Роман также прекрасно проявил себя во время тренировочных игр, и ему аналогично Пайкату тоже есть что доказывать. Он обладает хорошим пулом героев, огромным опытом и необходимыми человеческими качествами для работы в команде. Уверен, что с Na`Vi он раскроет весь свой потенциал.
Что касается “саппорта” пятой позиции, то в отличие от Романа и Пера, Мальте опытным игроком назвать пока сложно. Тем не менее он открытый и позитивный человек, а также надёжный игрок с превосходным микроконтролем. Мы не сомневаемся, что он будет отличным тиммейтом, как в игре, так и в повседневной жизни.
Фанатам хочу сказать, что и организация, и игроки сделают всё от себя зависящее, чтобы снова радовать вас красивыми играми и победами, а парням желаю упорства и уверенности!» — говорит киберспортивный директор Na`Vi Евгений «HarisPilton» Золотарёв.
Состав Natus Vincere на будущий сезон:
— Данил «Dendi» Ишутин;
— Виктор «GeneRaL» Нигрини;
— Пер Андерс Ульссон «Pajkatt» Лилле;
— Роман «rmN-» Палей;
— Мальте «Biver» Винтер.