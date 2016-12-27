Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Natus Vincere представила новый состав по Dota 2

27 декабря 2016, вторник. 14:13. Киберспорт
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere представила новый состав по Dota 2. К оставшимся в команде по окончании прошлого сезона Данилу «Dendi» Ишутину и Виктору «GeneRaL» Нигрини присоединились швед Пер Андерс Ульссон «Pajkatt» Лилле, датчанин Мальте «Biver» Винтер и немец Роман «rmN-» Палей.

До прихода в Na`Vi Лилле выступал за Evil Geniuses, CLG, LGD.International, Mousesports, Team Tinker, The Alliance, Винтер — за London Conspiracy и Prodota Gaming, последним коллективом Палея стал Fantastic Five. Со всеми киберспортсменами «Рождённые побеждать» подписали соглашение сроком на один год.

«Нашей целью при подборе состава было не просто найти трёх сильных игроков. Огромное внимание мы уделили человеческим качествам, коммуникации в игре и вне игры, а также тому, насколько люди живут “Дотой”. В итоге мы остановились на следующих игроках.

Роль капитана, драфтера и “кэрри” состава займёт Pajkatt. У нас было время проверить Пера, и он проявил себя настоящим лидером, умным и командным игроком, а также показал, что находится в отличной игровой форме. Ему есть что доказывать, так как по-настоящему громких достижений в его карьере не было, и мы верим, что Pajkatt оправдает возложенные на него надежды и выиграет множество титулов с Na`Vi.

С “саппортом” четвёртой позиции мы определились достаточно давно: в составе будет играть немец rmN-. Роман также прекрасно проявил себя во время тренировочных игр, и ему аналогично Пайкату тоже есть что доказывать. Он обладает хорошим пулом героев, огромным опытом и необходимыми человеческими качествами для работы в команде. Уверен, что с Na`Vi он раскроет весь свой потенциал.

Что касается “саппорта” пятой позиции, то в отличие от Романа и Пера, Мальте опытным игроком назвать пока сложно. Тем не менее он открытый и позитивный человек, а также надёжный игрок с превосходным микроконтролем. Мы не сомневаемся, что он будет отличным тиммейтом, как в игре, так и в повседневной жизни.

Фанатам хочу сказать, что и организация, и игроки сделают всё от себя зависящее, чтобы снова радовать вас красивыми играми и победами, а парням желаю упорства и уверенности!» — говорит киберспортивный директор Na`Vi Евгений «HarisPilton» Золотарёв.

Состав Natus Vincere на будущий сезон:

— Данил «Dendi» Ишутин;
— Виктор «GeneRaL» Нигрини;
— Пер Андерс Ульссон «Pajkatt» Лилле;
— Роман «rmN-» Палей;
— Мальте «Biver» Винтер.
Источник: Официальный сайт команды Natus Vincere Сообщить об ошибке
Теги
Natus Vincere Dota 2
Новости. Киберспорт
27 декабря 2016, вторник
14:13 Natus Vincere представила новый состав по Dota 2
13:37 The Alliance не будет менять состав в это трансферное окно
12:19 Чэнь «Cty» Тянью может вернуться в EHOME
11:51 Алек «Slemmy» Уайт сыграет за Selfless на финалах WESG
11:03 The Score Esports выбрал лучшие моменты 2016 года в Dota 2
26 декабря 2016, понедельник
23:20 GTA V, Astroneer и Planet Coaster удерживают топ продаж Steam вторую неделю
23:03 Чан «Freeze» Ли и Сю «fy» Лин Сен перешли в молодёжный состав VG
21:00 Игроков EHOME.X подозревают в организации «договорняка»
20:00 Аполло «Apollo» Прайс и Нам «LirA» Тэ Йо присоединились к Team EnVyUs
19:10 Леопард Ганк и бурундук Керри стали официальными талисманами финалов WESG
18:38 Команда Rebels победила на турнире AOC Dota 2 CUP
18:29 Vega Squadron и Team Empire примут участие в Royal Arena Season 2
15:25 Дмитрий «Hooch» Богданов: в нашей группе отсутствует логика посева
13:35 Илья ALOHADANCE Коробкин достиг отметки в 9 тыс. очков в публичных матчах Dota 2
12:27 Аполло «Apollo» Прайс и Нам «Lira» Тэ Йо присоединились к Team EnVyUs по LoL
10:28 Разработчик модов в Counter-Strike выпустил бета-версию Classic Offensive
09:30 Tempo Storm укомплектовала состав по LoL
25 декабря 2016, воскресенье
23:40 Джеки «EternalEnvy» Мао: я получаю много ненависти в свой адрес
16:04 Участник финалов WESG по CS:GO получил VAC-бан
13:40 Seraph, Ninja и Hakuho продолжат выступать за Team EnVyUs
13:00 Виктор «TaZ» Войтас: Антон Черепенников — лучший руководитель
12:40 Менеджер Virtus.pro: в данный момент мы не видим необходимости в тренере
12:18 Команда SK Gaming заработала за год около $ 1,8 млн
06:43 Слух: Team Roccat сформировала состав по League of Legends на весенний сплит
00:22 ESL и Blizzard анонсировали турнир по Hearthstone: Heroes of Warcraft
00:09 Александр «s1mple» Костылев: Ладислав «GuardiaN» Ковач — лучший снайпер, чем я
24 декабря 2016, суббота
18:38 Игроки Team SoloMid по CS:GO хотят сохранить прежний состав команды
14:01 Объявлены номинанты премии GosuAwards 2016
12:03 Millenium распустила составы по StarCraft 2 и Hearthstone
04:11 Просмотры популярных YouTube-каналов упали на 7 процентов
04:10 ALTERNATE aTTaX укомплектовала состав по CS:GO
23 декабря 2016, пятница
23:51 Глава организации Immortals ответил на претензии американских игроков в CS:GO
21:42 Ростислав «fn» Лозовой покинул состав Vega Squadron по Dota 2
18:40 Австралийский суд оштрафовал Valve на $ 3 млн
17:20 RFRSH Entertainment вложит в развитие Astralis, GODSENT, Heroic и Norse $ 30 млн
15:00 Команда Wings Gaming заработала за год свыше $ 9,5 млн
14:10 TSM расторгла контракт с Шоном «sg@res» Гейрсом из-за открытого письма к PEA
13:01 Василий Уткин сравнил киберспорт с онанизмом
12:26 Sony не повысит цены на игры с 1 января
11:54 В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена
11:09 Микаил «Maikelele» Билл собрал новую команду
10:42 The Alliance стала чемпионом WellPlay Invitational #6
02:58 League of Legends стала самой прибыльной киберспортивной игрой в 2016 году
02:29 Роман «CaspeRRR» Лепёхин: цель менеджера — контроль всей деятельности игрока
01:07 Виталий «labotryas» Муха стал игроком киевского «Динамо»
Все новости RSS
Каких игроков нужно пригласить Na'Vi в обновлённый состав по Dota 2?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+