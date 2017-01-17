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Благотворительный марафон Games Done Quick собрал $ 2,2 млн

17 января 2017, вторник. 18:31. Киберспорт
Участники благотворительного марафона Games Done Quick, который проходил в течение недели с 8 января, собрали $ 2,2 млн. Полученные средства поступят в фонд Prevent Cancer Foundation, который помогает больным бороться с онкологическими заболеваниями.

Во время марафона геймеры провели более 180 игровых сессий, а пожертвования перевели 33,5 тыс. зрителей. Самый крупный перевод составил $ 40 тыс.

Games Done Quick проводился не впервые. Участники марафона на скорость проходят видеоигры. В этом году геймеры прошли на скорость не только «вечную классику» (The Legend of Zelda, Mario и Final Fantasy), но и ААА-тайтлы прошлого года (Dark Souls III и Doom).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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