Благотворительный марафон Games Done Quick собрал $ 2,2 млн

Участники благотворительного марафона Games Done Quick, который проходил в течение недели с 8 января, собрали $ 2,2 млн. Полученные средства поступят в фонд Prevent Cancer Foundation, который помогает больным бороться с онкологическими заболеваниями.Во время марафона геймеры провели более 180 игровых сессий, а пожертвования перевели 33,5 тыс. зрителей. Самый крупный перевод составил $ 40 тыс.Games Done Quick проводился не впервые. Участники марафона на скорость проходят видеоигры. В этом году геймеры прошли на скорость не только «вечную классику» (The Legend of Zelda, Mario и Final Fantasy), но и ААА-тайтлы прошлого года (Dark Souls III и Doom).