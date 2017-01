Natus Vincere встретится с SK Gaming в рамках The ELEAGUE Major

Стало известно расписание третьего игрового дня турнира The ELEAGUE Major 2017 по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. Natus Vincere встретится с бразильской командой SK Gaming, в это же время Gambit eSports сыграет против Virtus.Pro.Результаты первого игрового дня, 23-24 января:Mousesports vs. HellRaisers — 16:7 @ de_casheNatus Vincere vs. Team EnVyUs — 16:6 @ de_cbbleFaZe Clan vs. SK Gaming — 17:19 @ de_mirageFlipSid3 Tactics vs. Team Liquid — 14:16 @ de_overpassNorth vs. Fnatic — 13:16 @ de_cbbleOpTic Gaming vs. Astralis — 12:16 @ de_trainGODSENT vs. Gambit Esports — 9:16 @ de_overpassVirtus.pro vs. G2 Esports — 16:14 @ de_nuke.Расписание второго игрового дня, 24–25 января (указано московское время):Fnatic vs. mausesports — 18:00GODSENT vs. Team EnVyUs — 19:15North vs. HellRaisers — 20:30Gambit eSports vs. Virtus.Pro — 21:45G2 vs. Astralis — 23:00SK Gaming vs. Natus Vincere — 0:15Team Liquid vs. FaZe Clan — 1:30FlipSid3 Tactics vs. OpTic Gaming — 2:45.Напомним, что The ELEAGUE Major проходит с 22 по 29 января в Атланте. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн.