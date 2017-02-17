Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Клуб «Сан-Франциско» и Джереми Лин инвестировали в портал для создания хайлайтов

17 февраля 2017, пятница. 17:52. Киберспорт
Портал Plays.tv, занимающийся записью и сохранением хайлайтов пользовательских игр, получил $ 15 млн инвестиций. Основные средства предоставила инвестиционная фирма Shasta Ventures, а также представители футбольного клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс» и баскетболист Джереми Лин. Об этом сообщает портал Venturebeat.

«Мне нравится, как Plays.tv позволяет анализировать повторы моих игр, это как смотреть игры НБА. Она даёт возможность игрокам увидеть, что они умеют, а над чем ещё стоит поработать. Я рад, что профессионалы развиваются благодаря таким инструментам», — заявил в пресс-релизе Джереми Лин.

Портал Plays.tv специализируется на записи ключевых моментов пользователей платформы. Записи хайлайтов можно просмотреть, сохранить и распространить через социальные сети.

По заявлению владельцев сайта, сейчас их услугами пользуются более 12 млн игроков в месяц. Портал запустили в 2015 году, а его развитием занимается известный игрок в Doom и Quake Деннис «Thresh» Фонг.

«Сан-Франциско Форти Найнерс» — профессиональный футбольный клуб, выступающий в Западном дивизионе Национальной футбольной лиги. С 1981 по 1994 год команда выиграла 5 Супербоулов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Киберспорт
17 февраля 2017, пятница
18:04 Ладислав «GuardiaN» Ковач: отношения в коллективе не так хороши, как раньше
17:52 Клуб «Сан-Франциско» и Джереми Лин инвестировали в портал для создания хайлайтов
17:11 Алексис «Greedy» Вентура вернулся в состав Infamous по Dota 2
14:33 Evil Geniuses примет участие в новом турнире Manila Masters
14:10 ФК «Андерлехт» планирует подписать игрока по FIFA
13:11 Microsoft и Bethesda анонсировали пресс-конференцию на E3
12:48 Чемпионат IEM Katowice покажут в виртуальной реальности
12:41 Андреас «Xyp9x» Хойслет: мы первые и планируем ещё долго ими оставаться
11:43 Gambit Gaming и Astralis прошли в четвертьфинал DH: Las Vegas
11:30 Microsoft открыла свободный доступ к NBA2K17 и Rocket League
11:26 Эротический журнал с героями Overwatch закрыт из-за нарушения прав Blizzard
02:53 Natus Vincere обыграла Renegades в рамках турнира DH: Las Vegas 2017
16 февраля 2017, четверг
23:45 СompLexity выбыла с турнира DreamHack Masters: Las Vegas 2017 по CS:GO
22:40 Blizzard анонсировала год Мамонта в Hearthstone
21:31 Антонио «Cancel» Михай ушёл из compLexity
19:57 Финн «karrigan» Андерсен: у нас было два варианта — ScreaM и NiKo
18:37 Ярослав «NS» Кузнецов: для прохождения границы Украины нужно иметь приглашение
16:30 За год на Twitch.tv прошло 5 млрд часов трансляций
16:28 Даурен «AdreN» Кыстаубаев: книги? Мне нравится биография Алекса Фергюсона
15:10 Телеканал Game Show покажет игры «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»
14:38 В Dota 2 сыграли три миллиарда игр
14:20 Абай «HObbit» Хасенов: верю, что мы победим на DreamHack
13:23 SKT T1 обыграла Samsung в рамках регулярной стадии LCK
11:23 Natus Vinecre уступила mousesports в первом туре DreamHack: Las Vegas 2017
04:43 The Kiev Major пройдёт в национальном дворце искусств «Украина»
15 февраля 2017, среда
21:35 Футболисты «Челси» прошли испытание из FIFA 17 в реальной жизни
18:43 СМИ: The Kiev Major пройдёт в МЦКИ «Октябрьский дворец»
14:04 Иоанн «Edward» Сухарев: мы потеряли уверенность в себе
13:44 Константин «STAVR» Гирин: я мечтал стать футболистом и играть за «Локомотив»
13:25 «Ростелеком» закупит виртуальные танки у Wargaming на 500 млн рублей
13:15 Рубен «RUBINO» Вилларроэл: разве ради денег стоит бросить семью?
13:00 Виталий Мутко: популярность киберфутбола растёт с каждым днём
12:30 Павел «Pavel» Бельтюков стал лучшим на Kinguin for Charity
12:16 Разработчики Hearthstone ограничат потерю рангов в рейтинговых играх
11:17 OpTic и Cloud9 сыграют на турнире cs_summit
10:03 Яссин «Subroza» Тауфик: обвинения в читерстве — одна из причин ухода из CLG
10:00 G2 Esports сыграет вместо Cloud9 на IEM
14 февраля 2017, вторник
19:45 Vici Gaming подписала второй состав по CS:GO
17:45 «Рома» заключила партнерское соглашение с киберспортивной организацией Fnatic
15:51 Сигэру Миямото: VR-технологии вызывают у меня беспокойство
14:19 Эскил «Eskillz» Сандблад покинул состав Horde по Dota 2
14:10 СМИ: клуб FaZe Clan купил боснийского киберспортсмена за $ 500 тыс.
13:11 FalleN: главные сложности появляются, когда ты начинаешь выигрывать
12:55 Организаторы ECS назвали даты квалификаций третьего сезона
12:04 Яссин «Subroza» Тауфик покинул состав CLG по CS:GO
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую игру можно назвать киберспортивной дисциплиной года?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+