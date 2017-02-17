Клуб «Сан-Франциско» и Джереми Лин инвестировали в портал для создания хайлайтов

Портал Plays.tv, занимающийся записью и сохранением хайлайтов пользовательских игр, получил $ 15 млн инвестиций. Основные средства предоставила инвестиционная фирма Shasta Ventures, а также представители футбольного клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс» и баскетболист Джереми Лин. Об этом сообщает портал Venturebeat.
«Мне нравится, как Plays.tv позволяет анализировать повторы моих игр, это как смотреть игры НБА. Она даёт возможность игрокам увидеть, что они умеют, а над чем ещё стоит поработать. Я рад, что профессионалы развиваются благодаря таким инструментам», — заявил в пресс-релизе Джереми Лин.
Портал Plays.tv специализируется на записи ключевых моментов пользователей платформы. Записи хайлайтов можно просмотреть, сохранить и распространить через социальные сети.
По заявлению владельцев сайта, сейчас их услугами пользуются более 12 млн игроков в месяц. Портал запустили в 2015 году, а его развитием занимается известный игрок в Doom и Quake Деннис «Thresh» Фонг.
«Сан-Франциско Форти Найнерс» — профессиональный футбольный клуб, выступающий в Западном дивизионе Национальной футбольной лиги. С 1981 по 1994 год команда выиграла 5 Супербоулов.