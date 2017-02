Мэйджор-турнир в Киеве пройдёт в формате Single elimination

Valve анонсировала формат основной стадии The Kiev Major по Dota 2 . Шестнадцать команд встретятся в сетке Single elimination (до первого поражения).Матчи плей-офф пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Гранд-финал проведут до трёх выигранных карт.Формат группового этапа пока не объявлен. Известно, что ни одна из команд не покинет соревнования после первой стадии.Single elimination использовали на The Boston Major. В финале этого чемпионата встретились OG и Ad Finem. Победителем стала команда Таля «Fly» Айзика.Основной этап The Kiev Major пройдёт с 27 по 30 апреля. Когда стартует групповой этап, ещё неизвестно.