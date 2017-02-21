Определились первые участники ECS Dev. League Season 3

Команды PRIDE из Польши и Tengri из Казахстана стали победителями первой европейской квалификации на третий сезон лиги ECS Dev. League по Counter-Strike: Global Offensive. В Северной Америке в дебютных отборочных равных не было коллективам Bee's Money Crew и Premier Rejects. Об этом сообщает HLTV.org.
Вторая квалификация для обоих регионов пройдёт 25 и 26 февраля. Регистрация на неё уже открыта. По её итогам определятся имена ещё четырёх коллективов, которые также примут участие в ECS Dev. League Season 3.
Всего в основном этапе чемпионата сыграют 16 команд. Они поборются за два слота в главную лигу ECS на будущий сезон, а также разыграют денежный приз, размер которого будет объявлен организаторами позже.