Жерар Пике запланировал большой киберспортивный проект

Центральный защитник ФК «Барселона» Жерар Пике заинтересовался киберспортом. Об этом футболист заявил во время интервью на радио. Пике отказался раскрывать подробности, однако он пообещал, что проект будет большим.Испанец отметил, что не хочет участвовать в развитии уже сформированной команды, как Роналду, который ранее приобрёл 50% акций CNB E-Sports. Пике планирует создать собственную организацию.Это не первый опыт Жерара Пике в игровой индустрии. В 2015 году он основал компанию Kerad Games. Наиболее успешным проектом студии стала игра под названием Golden Manager.