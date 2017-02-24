Виталий Волочай: Киеву не стоило давать этот мэйджор, надо было отдать следующий

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай сказал, что компания Valve должна была провести The Kiev Major в другое время.
Как написал комментатор в блоге, весной в Украине проводится «Евровидение 2017» и чемпионат мира по хоккею среди команд дивизиона 1А. Мероприятия пройдут в киевском Международном выставочном центре и столичном Дворце спорта.
«Возникает вопрос. Зачем отдавать мэйджор Киеву тогда, когда две единственных площадки в стране, которые могли бы действительно показать, насколько у нас любят киберспорт, заняты. Кому это надо?» — подчеркнул Волочай.
Он также отметил, что вместительность дворца «Украина» — 3 000 мест, в то время как игроков и болельщиков в СНГ-регионе больше в несколько раз.
«Я уверен, что киевский мэйджор по эмоциям, по игровой составляющей, по хайпу — будет очень крутым. Но его увидит вживую всего 3000 людей, и это неправильно. СНГ регион заслужил мэйджор, и он должен его получить в полноценном формате», — заключил Волочай.
Турнир по Dota 2 The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля. На соревнованиях разыграют $ 3 млн. 22 февраля компания «Карабас», отвечавшая за распространение билетов, провалила старт продаж.
«Перекупщики в ЛС!» Как продавали билеты на The Kiev Major