Overwatch стал игрой года по версии D.I.C.E. Awards 2017

На прошедшей 23 февраля в Лас-Вегасе 20-й церемонии вручения премии D.I.C.E Awards представители американской Академии интерактивных искусств и наук отметили в различных номинациях самые яркие проекты 2016 года.
Главный приз D.I.C.E Awards завоевал киберспортивный шутер Overwatch. Члены жюри единогласно назвали проект Blizzard игрой года. Overwatch также получил награды в номинациях «Лучшая экшн-игра года», «Впечатляющие достижения в дизайне» и «Впечатляющие достижения в онлайн-геймплее».
Четыре награды D.I.C.E Awards также завоевал главный эксклюзив консоли PlayStation 4 — Uncharted 4: A Thief’s End. Игра получила статуэтки в номинациях «Приключенческая игра года», «Впечатляющие технические достижения», «Впечатляющие достижения в сюжете» и «Впечатляющие достижения в анимации».
Не остались без награды шутеры Battlefield 1 и новый DOOM. Проект студии DICE был отмечен за лучший дизайн звука, а игра id Software — за лучший саундтрек.
С полным списком победителей D.I.C.E. Awards 2017 можно ознакомиться здесь.