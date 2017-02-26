Team Liquid одержала победу в StarLadder i-League StarSeries

Team Liquid стала чемпионом турнира StarLadder i-League StarSeries Season 3. В гранд-финале европейская команда обыграла представителей Китая Team VG.J. Встреча завершилась со счётом 3:1.По ходу турнира Team Liquid проиграла только две карты, обе в матчах против VG.J.Это был последний чемпионат перед стартом квалификаций на The Kiev Major и определением обладателей прямых приглашений.Победителю соревнований достанется $ 135 тыс. Серебряные призёры получат $ 60 тыс. Третью и четвёртую строчку разделили европейцы OG и команда из Филиппин TNC Pro Team. Они заработали по $ 30 тыс. Представители СНГ не принимали участия в чемпионате.