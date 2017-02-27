Эйдриен «Lifecoach» Кой: я сыт по горло Hearthstone

Немецкий киберспортсмен Эйдриен «Lifecoach» Кой объявил о завершении карьеры в дисциплине Hearthstone. Видеообращение к фанатам опубликовано 25 февраля.
Как заявил Кой, на его решение повлияло отношение разработчиков к карточной игре: авторы Hearthstone убирают из игры одни из самых интересных механик, карты и комбинации. По его мнению, она стала слишком казуальной и не требует высокого уровня мастерства.
«Начиная с этого дня вы больше не увидите меня рассуждающим о Hearthstone, потому что я сыт по горло. Я думал обо всём этом и понял — за три года они [разработчики] ничего не сделали для профессиональной сцены. Скорее наоборот, они всегда идут в неверном направлении. На текущем этапе я предполагаю, что они не способны ничего изменить или не желают это делать», — заявил Кой.
Сейчас киберспортсмен намерен серьёзно погрузиться в карточную игру «Гвинт» от польской компании CD Projekt. Кой считает её намного интереснее Hearthstone, поскольку после партии пользователь может проследить, где совершил ошибку. Игрок с высоким уровнем игры и понимания происходящего в «Гвинт» имеет шанс в 90% на победу, в то время как в Hearthstone всего 60-65%.
Эйдриен «Lifecoach» Кой выступал на турнирах с 2014 года. За свою карьеру он выиграл $ 134 030 тыс. На чемпионат мира по Hearthstone BlizzCon 2015 Кой отбирался всего лишь один раз. На турнире он занял 9-12-е место.