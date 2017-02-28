Rogue, Splyce, SS и Denial пополнили список участников ECS Dev. League Season 3

Европейская «сборная солянка» Rogue, турецкая пятёрка Space Soldiers, интернациональная команда Denial и Splyce из США стали победителями второй квалификации на третий сезон лиги ECS Dev. League по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщает HLTV.org.
Победителями первого отборочного тура стали PRIDE (Польша), Tengri (Казахстан), Bee's Money Crew и Premier Rejects (обе — Северная Америка). В основном этапе чемпионата сыграют 16 команд, остальные будут приглашены организаторами.
Участники ECS Dev. League Season 3 поборются за два слота в главную лигу Esports Championship Series на будущий сезон, а также разыграют денежный приз, размер которого будет объявлен организаторами позднее. Дата начала основного этапа также пока не была анонсирована.