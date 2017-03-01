Йеспер «JW» Вексель: мы должны были решить проблемы вместе

В преддверии турнира Intel Extreme Masters XI по Counter-Strike: Global Offensive, портал thescoreesports взял интервью у игрока команды Fnatic Йеспера «JW» Векселя. Шведский игрок рассказал о возрождении коллектива, а также о выступлении на DreamHack Las Vegas.
«Наша игра сильно изменилась с тех пор, как мы разошлись в прошлом году. К тому же мы были не готовы к выступлению на DreamHack Las Vegas 2017, ведь у нас оставалось всего 2 недели на подготовку. Тем не менее этот турнир во многом стал показательным. В частности, он показал, сколько нам придется работать, чтобы снова занять место на верхушке сцены.
Что касается возрождения коллектива, то это было общее решение, потому что каждый из нас понял — у нас вместе было что-то особенное. Никакая трава не была зеленее, куда бы мы ни смотрели. Также мы осознали, что сложное для нас время мы должны были решить проблемы всей командой, а не выбирать более лёгкий путь.
Главным отличием от прошлой команды стала смена тренера. В настоящее время нас тренирует Джимми «Jumpy» Берндтшон. Главное отличие Джимми от Виктора «vuggo» Жендеби в том, что он обладает более богатыми тактическими знаниями, в то время как Виктор ориентирован больше на воспитание командных навыков», — рассказал Йеспер в интервью.
Напомним, что Intel Extreme Masters World Championship Katowice пройдёт с 1 по 5 марта 2017. В турнире примут участие 12 команд, а призовой фонд соревнований составит $ 250 тыс.