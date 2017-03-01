Вячеслав «Archie2b» Егоров вернулся в Gambit Gaming

Российский киберспортсмен Вячеслав «Archie2b» Егоров вернулся в команду Gambit Gaming по League of Legends. Он занял место Вилиуса «Xavieles» Балтушиса на позиции игрока поддержки.
На посту главного тренера также произошли изменения. Максим «MegaLASH» Огородников досрочно покинул пост. Константин «groove» Пикинер временно будет исполнять тренерские обязанности.
Руководство клуба устроило перестановки в команде из-за неудачного выступления в первой части весеннего сезона «Континентальной лиги».
Сейчас команда находится в зоне вылета — на седьмом месте. В восьми матчах команда побеждала лишь дважды. В шести других встречах она потерпела поражения.