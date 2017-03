Team Dignitas одержала победу на 2017 HotS Global Championship по HotS

Команда Team Dignitas обыграла коллектив Fnatic в гранд-финале турнира 2017 Heroes of the Storm Global Championship Western Clash по Heroes of the Storm со счётом 3:2. Таким образом, французско-британская пятёрка одержала победу на соревнованиях и получила главный приз в размере $ 30 тыс. Шведские игроки из Fnatic в свою очередь заняли второе место, получив $ 20 тыс.После того как Team Dignitas уступила Misfits в полуфинале верхней турнирной сетки, команде пришлось пробиваться через сетку лузеров. Пройдя в финал нижней сетки, европейская команда взяла реванш у немецкого коллектива и прошла в гранд-финал, где одержала победу.Всего в турнире приняли участие 8 команд, а общий призовой фонд турнира составил $ 100 тыс.