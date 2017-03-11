The Kiev Major: RRQeon и Prestige World Wide потеряли шансы на выход в плей-офф

В Юго-Восточной Азии прошли восемь кругов второго игрового дня квалификации на The Kiev Major. По их результатам RRQeon и Prestige World Wide уже потеряли шансы на выход в плей-офф. Эти команды потерпели шесть из семи поражений соответственно и не смогут набрать необходимое количество очков.Первые позиции в регионе одерживают Team Faceless и Clutch Gamers.Команда Дэрила «iceiceice» Коха пока не проиграла ни одной карты и одержала шесть побед. В течение дня ей предстоит встретиться с Execration, TNC Gaming и Bazaar.На вторую строчку вышла Clutch Gamers. Коллектив выступает со статистикой 6:1. В оставшихся турах она сыграет с RRQ и Bazaar.Young.По результатам группового этапа четыре команды из региона выйдут в плей-офф.