The Kiev Major: iG.Vitality стала победительницей китайской квалификации

iG.Vitality стала первой командой, выигравшей квоту в китайской квалификации на The Kiev Major по Dota 2. В финале верхней сетки она обыграла Invictus Gaming со счётом 2:1.
IG продолжит выступление в отборочном этапе в нижней сетке. Команда встретится с победителем пары Vici Gaming — CDEC Gaming и разыграет ещё одну квоту на мэйджор-турнир.
Всего регион на чемпионате представят пять коллективов. Три из них получили прямые приглашения на соревнования. В этот список вошли Wings Gaming, Newbee и VG.J.