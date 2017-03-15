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175 лет назад 2016
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Илья «Lil» Ильюк: таких людей, как ArtStyle, в СНГ больше нет

15 марта 2017, среда. 19:58. Киберспорт
Игрок Virtus.pro по Dota 2 Илья «Lil» Ильюк объяснил, почему команда взяла на должность тренера Ивана «ArtStyle» Антонова.

«Я считаю, что это единственный человек в СНГ, который смог бы занять эту должность, — пояснил киберспортсмен в интервью Esports Mail.ru. — У него есть большой багаж знаний и опыта, не только в плане игры, но и в психологическом плане. Он хорошо понимает игру и то, как должна работать команда в этой игре. Он знает, какие проблемы могут возникать и как их решать, как устранять конфликты, как налаживать общение и многое другое. По сути, это шестой игрок с независимым авторитетным мнением, который порой усиливает команду одним лишь своим существованием. Таких людей в СНГ больше нет. Поэтому Ваня был идеальным кандидатом, мы все давно его знаем и всегда отлично общались».

Иван «ArtStyle» Антонов временно занял пост тренера на период подготовки и проведения отборочного этапа на The Kiev Major. Руководство клуба отмечало, что готово продлить контракт в случае успешного выступления.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
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