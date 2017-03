Евгений Золотарёв: я уверен в нынешнем составе по Dota 2

Глава организации Natus Vincere Евгений Золотарёв объяснил, почему он верит в текущий состав команды по Dota 2 «Я верю в этот состав. Поражение на отборочном этапе The Kiev Major — это очень полезный опыт. Команде пришлось выбираться со дна, но они справились с данной задачей и стали только сильнее», — отметил Золотарёв.Кроме того, он спрогнозировал выступление Virtus.pro на The Kiev Major:«Я лично прогнозирую, что Virtus.pro точно попадут в топ. Разумеется, если не случится каких-то экстраординарных вещей. Сейчас с ними на равных могут бороться только OG и Evil Geniuses», — заявил глава Na’Vi.На квалификации к The Kiev Major 2017 Natus Vincere заняла второе место, уступив в гранд-финале Virtus.pro со счётом 0:2.