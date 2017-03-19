Команду «Анжи» по Dota 2 пригласили во второй раунд Кубка России — 2017
19 марта 2017, воскресенье. 01:11.
Киберспорт
Состав «Анжи» по Dota 2
пригласили во второй раунд Кубка России — 2017. Информация об этом появилась на официальной странице коллектива в «Твиттере». Первый матч команда сыграет 20 марта.
4 марта стало известно, что футбольный клуб «Анжи» открыл киберспортивное подразделение. Его первым игроком стал Александр «XBOCT» Дашкевич.
Всего на Кубке России по дисциплине Dota 2 разыграют призовой фонд в размере 3 млн рублей.