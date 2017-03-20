WCA отказалась от дисциплин Blizzard Entertainment

Организаторы турнира World Cyber Arena отказались от проведения соревнований по дисциплинам Blizzard Entertainment в 2017 году. Причиной стало отсутствие договорённости между организатором и непосредственно самой Blizzard.
Как сообщил представитель WCA Фрэнк Чжан, им не удалось добиться права проведения соревнований по играм игрового гиганта. Причиной стал не конфликт, а отсутствие ответа от Blizzard. Управление WCA назначило релиз турнира на 23 марта, и менеджмент не в состоянии так долго ждать ответа от американского издателя. Таким образом, WCA 2017 станет первым турниром без соревнований по Hearthstone и StarCraft II.