Илья Lil Ильюк: тренировка в Dota 2 тяжелее, чем в любой другой дисциплине

Журналисты портала Redbull взяли интервью у профессионального игрока команды Virtus.pro в Dota 2 Ильи «Lil» Ильюка. Он рассказал о тренировках и повседневной жизни киберспортсменов.
«Мы поднимаемся в 9-10 утра. 3-4 часа посвящаем одиночным тренировкам, 4-6 – командным. В 9 или 10 вечера заканчиваем и занимаемся своими делами. Кто-то дальше тренируется, кто-то занимается спортом, кто-то фильмы и сериалы смотрит. Почти всё, что я перечислил, мы делаем вместе. На игру в среднем уходит 10 часов в день. Тренируемся на собственной базе в Краснодаре, где есть все необходимые условия.
Тренировка профессионального геймера в Dota 2 гораздо тяжелее, чем в любой другой кибердисциплине. Это обусловлено тем, что Dota 2 прежде всего командная игра, в которой победу можно добыть только совместными усилиями. Необходимые для этого навыки можно получить только с командой. Я играю на роли «саппорта» (самая сложная для соло-тренировки), в каком-то смысле она ведомая. Всё, что я буду делать в игре, полностью зависит от того, что будут делать мои тиммейты.
В остальное время мы занимаемся спортом, активным отдыхом, смотрим фильмы, сериалы, читаем книги, ходим в кино и общаемся с друзьями. Помимо Dota 2 играем в CS:GO, H1Z1, проходим игры на PS4», — рассказал Илья.
Ближайшим крупным турниром для Virtus.pro станет The Kiev Major, куда команда прошла через региональные квалификации. Соревнования пройдут с 27 по 30 апреля, а призовой фонд составит $ 3 млн.