Российский киберспортсмен стал чемпионом Hearthstone Winter Championship

Помимо титула российский киберспортсмен заработал $ 60 тыс. Вице-чемпиону досталось $ 40 тыс. На третьей и четвёртой строчках расположились тайванец SamuelTsao и Жюльен «DocPwn» Башанд. Их приз составил по $ 20 тыс. Всего во время чемпионата было разыграно $ 250 тыс.
Hearthstone Winter Championship проходил с 23 по 26 марта. С его завершением закончился зимний сезон соревнований. Все участники, расположившиеся с первого по четвёртое места, автоматически попадают на чемпионат мира. Он пройдёт в конце 2017 года.