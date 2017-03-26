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175 лет назад 2016
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Российский киберспортсмен стал чемпионом Hearthstone Winter Championship

26 марта 2017, воскресенье. 23:37. Киберспорт
Игрок Team Spirit Алексей «ШтанУдачи» Барсуков победил в Hearthstone Winter Championship. В финале он переиграл Фрэнка «Fr0zen» Чжана со счётом 4:3.


Помимо титула российский киберспортсмен заработал $ 60 тыс. Вице-чемпиону досталось $ 40 тыс. На третьей и четвёртой строчках расположились тайванец SamuelTsao и Жюльен «DocPwn» Башанд. Их приз составил по $ 20 тыс. Всего во время чемпионата было разыграно $ 250 тыс.

Hearthstone Winter Championship проходил с 23 по 26 марта. С его завершением закончился зимний сезон соревнований. Все участники, расположившиеся с первого по четвёртое места, автоматически попадают на чемпионат мира. Он пройдёт в конце 2017 года.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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