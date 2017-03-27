PENTA Sports одержала победу на D2CL Season 11 по Dota 2

Новоиспечённый коллектив PENTA Sports обыграл команду Team Spirit в финале турнира Dota 2 Champions League Season 11 по Dota 2 со счётом 2:0. Таким образом, новый состав PENTA одержал первую победу на турнире, получив $ 2,5 тыс. Team Spirit в свою очередь заняли второе место и получили $ 1,5 тыс.
PENTA Sports сменила состав по Dota 2 в процессе участия в соревнованиях. После первого тура организация отказалась от сотрудничества с игроками из СНГ и заключила контракт с европейскими игроками из Going In.
Состав PENTA Sports по Dota 2:
— Макс «Mikey» Баркё,
— Матис «Jabbz» Фризель,
— Ямаль «Blazemon» Зохайль,
— Оливер «Skiter» Лепко,
— Дино «dnz» Шавук.