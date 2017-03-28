DAC-2017: Team Empire сыграет против Wings за выход в верхнюю сетку

Team Empire вышла на второе место группы А по итогам второго игрового дня на Dota 2 Asia Champinship. В заключительном матче российская команда обыграла Team VG.J.
Ранее выход в верхнюю сетку плей-офф обеспечила OG, одержав четвёртую подряд победу на групповом этапе. Команда уже заработала 12 очков и занимает первую строчку турнирной таблицы.
Во вторую квоту в «виннера» сразятся Wings Gaming и Team Empire. На текущий момент команда из СНГ обходит китайский состав на один балл. Остальные участники не смогут повлиять на расстановку сил в группе.
Wings Gaming и Team Empire встретятся в заключительной серии третьего игрового дня. Матч назначен на 9:00 по московскому времени.