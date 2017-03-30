s1mple: наша цель — войти в топ-4 на StarLadder i-League StarSeries S3

Игрок Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев в интервью порталу Cybersport.ru заявил, что команда ставит перед собой цель войти в топ-4 на грядущих соревнованиях StarLadder i-League StarSeries Season 3. Также s1mple прокомментировал последние неудачи коллектива.«Перед The ELEAGUE Major 2017 мы тренировались хорошо, но морально проиграли. Потом был DreamHack Masters Las Vegas 2017, там у нас произошёл конфликт. В Катовице тоже не справились… Сложно судить, много факторов влияет. У кого-то был лучше день, у кого-то хуже. В целом нужно просто больше готовиться, проводить больше времени вместе.С 24 марта мы сидим на буткемпе. Он продлится до 2 апреля, а затем начнётся Starladder. У нас нет цели максимально набрать форму к «мейджору», нам её хочется набрать как можно быстрее, чтобы попробовать победить не только там, но и на других турнирах.На StarLadder наша цель — минимум топ-4. Фаворитами турнира считаются Astralis, дальше SK Gaming, так как они тренируются сейчас очень много, а третья команда — это, конечно же, поляки. Они очень хорошо выступают на каждом LAN-турнире», — рассказал s1mple.Чемпионат SL i-League StarSeries Season 3 пройдёт с 4 по 9 апреля в Киеве. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс.