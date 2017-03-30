Destiny 2 появится в продаже в сентябре

Студия Bungie и компания Activision подтвердили, что сиквел футуристического шутера Destiny появится в продаже 8 сентября. Игра выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Оригинальная игра была доступна только на игровых консолях.Вместе с анонсом игры Bungie показали первый полноценный трейлер игры:«Запуск Destiny стал крупнейшим релизом в истории консольных видеоигр, и новое поколение игроков наверняка оценит насыщенный событиями мир Destiny 2. Вместе с талантливыми партнёрами из Bungie мы сфокусировались на том, чтобы сделать Destiny 2 привлекательной и захватывающей игрой абсолютно для всех: в ней есть и безупречный экшен-геймплей от первого лица, и новая захватывающая история, и колоритные персонажи, а также мы привнесли в игру множество инноваций, которые сделают игровой процесс максимально комфортным. Кроме того, мы впервые представляем вселенную Destiny на ПК: Destiny 2 значительно расширит границы успешной франшизы», — отмечает CEO Activision Эрик Хиршберг.Оригинальная Destiny появилась в продаже в сентябре 2014 года. Всего было продано более 25 млн копий игры.