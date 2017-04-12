id Software выпустила ролик о чемпионе Clutch в Quake Champions

Студия id Software выпустила видеоролик о пятом чемпионе Quake Champions по имени Clutch. В видео рассказывается о возможностях персонажа.Clutch — это спроектированный робот-шахтёр, превратившийся в машину для уничтожения всего живого. Он обладает несколькими способностями. У него есть активный навык под названием «Барьер», который будет блокировать атаки противников при помощи энергетического щита. Также в его арсенале присутствует пассивная способность под названием «Неподвижная защита», которая отражает лобовые атаки соперника.Герой будет доступен на стадии закрытого бета-тестирования. Оно началось 6 апреля.Quake Champions — шутер от первого лица. Анонс состоялся на конференции Bethesda Softworks на выставке E3 летом 2016 года. Релиз игры намечен на 2017 год.