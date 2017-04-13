Финал Континентальной лиги по LoL в пике смотрели 54 тыс. человек

Компания Riot Games обнародовала цифры по итогам финала Континентальной лиги (LCL) по League of Legends. Трансляцию решающего матча за чемпионский кубок в пике одновременно смотрели 54 270 человек. Сколько всего уникальных пользователей удалось привлечь, не уточняется.
Для официальных матчей League of Legends цифра в 54 000 считается рекордной. Финал летнего сезона 2016 года смотрели более 20 тыс. человек.
Игрок Virtus.pro Даниэль «Blasting» Кудрин установил ещё один рекорд Континентальной лиги — 15 убийств за один матч серии bo5.
Победителем LCL стала команда Virtus.pro. В финале она переиграла Vaevictis Esports со счётом 3:2. Чемпионы заработали 1,5 млн рублей, взяли титул и квоту на международный турнир в Бразилии Mid-Season Invitational 2017. Соревнования пройдут в течение месяца с 28 апреля по 21 мая.