Групповой этап The Kiev Major пройдёт по швейцарской системе

Организаторы The Kiev Major по Dota 2 сообщили о формате турнира. Групповой этап пройдёт по швейцарской системе, а плей-офф — по олимпийской сетке до первого поражения.
Групповая стадия запланирована на 24-25 апреля. По её результатам ни одна из команд не покинет соревнования. В первом раунде участников распределят случайным образом. В следующем этапе встретятся команды с одинаковыми результатами, т.е. победители пар встретятся с победителями, а проигравшие — с проигравшими. Всего пройдёт четыре раунда по швейцарской системе. По их итогам выделится по две команды с показателями 3-0 и 0-3, по три участника с результатами 3-1 и 1-3, а также 6 команд, завершивших выступление с 2 выигранными и 2 проигранными сериями. Как именно пары распределятся в сетке плей-офф, пока неизвестно. Все матчи этой стадии пройдут до двух побед.
Основной этап состоится с 27 по 30 апреля в национальном дворце искусств «Украина». Команды сыграют сетку single elimination с матчами best-of-3. Гранд-финал турнира пройдёт до трёх побед.
Также организаторы представили распределение призового фонда. Чемпионы турнира получат $ 1 млн, обладатели второго места — $ 500 тыс., а команды, занявшие 3-4-ю строчки, — $ 250 тыс. За 5-8-ю строчку коллективам достанется по $ 125 тысяч., а участникам, остановившимся на последних местах, — по $ 62,5 тыс.
Действующими чемпионами турниров серии мэйджор являются OG. В Бостоне европейская команда обыграла Ad Finem со счётом 3-1.