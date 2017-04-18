Московский «Спартак» подпишет киберспортивные составы по Dota 2, CS:GO и LoL

Московский «Спартак» откроет составы по киберспортивным дисциплинам Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и League of Legends. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Чемпионата». Кто из игроков войдёт в клуб, не сообщается.

Пресс-конференция, посвящённая новому киберспортивному клубу «Спартак», пройдёт 19 апреля на стадионе «Открытие Арена».

«Мы рады объявить, что в дружную спартаковскую семью вливается новый вид спорта. Уверены, что киберспортсмены будут достойно защищать красно-белые цвета, чтить историю и победные традиции «Спартака», — сказала Анна Алёшина, председатель МФСО «Спартак» им. Н.П. Старостина.

Общество «Спартак» основали 19 апреля 1935 года. В состав входят команды по футболу, хоккею, волейболу и другим дисциплинам. 26 сентября 2016 года «Спартак» подписал игрока в FIFA17 Сергея «Kefir» Никифорова.

Министерство спорта РФ признало киберспорт спортом в июне 2016 года. 13 апреля компьютерный спорт перевели во второй раздел реестра и приравняли его к футболу и хоккею.