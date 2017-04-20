G2 получила приглашение на ESL One Cologne 2017 по CS:GO

Команда G2 Esports получила инвайт на ESL One Cologne 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. Таким образом, французский коллектив стал седьмым известным участником соревнований.

Ранее приглашения получили FaZe Clan, Fnatic, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, SK Gaming и Virtus.pro. Организаторам осталось определить ещё пять коллективов, которые получат прямые инвайты на турнир, а также провести квалификации для определения оставшихся четырёх участников соревнований.

ESL One Cologne 2017 пройдёт с 7 по 9 июля в немецком городе Кёльне. Призовой фонд турнира составит $ 250 тыс.