«Дженоа» открыла состав по League of Legends

Итальянский футбольный клуб «Дженоа» открыл состав по League of Legends. Руководство команды подписало соглашение с организацией TeS Gaming, сообщает Dot Esports.

Клуб также заключил контракт с киберспортсменом в дисциплине FIFA 17 Ричардом «Masinho» Масони. Первым мероприятием, которое посетят игроки «Дженоа», станет The Torino Comics.

21 мая 2016 «Сампдория» первой в истории «Серии А» подписала контракт с игроком по FIFA Маттой «Lonewolf92» Гуаррачино.

Свои составы и киберспортсмены есть у футбольных клубов «Анжи», «Аякс», «Манчестер Сити», «Вест Хэм», «Шальке-04» и других команд.