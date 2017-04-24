The Kiev Major: Team Secret и OG заработали первые победы

Завершился первый круг матчей на групповом этапе The Kiev Major по Dota 2.

Invictus Gaming в своей серии обыграла Mousesports (бывшие Ad Finem) со счётом 2:0. С таким же результатом в пользу европейской команды окончилась встреча Team Secret и Team VG.J. Чемпионы The International 6, выступающие под названием Team Random обошли IG.Vitality (2:1). В заключительной серии OG была сильнее представителей Бразилии SG e-sports. Эта встреча также завершилась со счётом 2:1.

Команды, потерпевшие поражение, сыграют в третьем этапе, который стартует приблизительно в 16:30 по московскому времени. В заключительной линии матчей встретятся победители первых серий.

Групповая стадия The Kiev Major проходит с 24-25 апреля. По её результатам ни один участник не покинет турнир.