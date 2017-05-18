Бай «rOtk» Фан: организация Wings первой поступила неверно, задержав зарплату

Капитан Team VG.J Бай «rOtk» Фан высказал своё мнение о бане бывших игроков Wings Gaming Китайской киберспортивной ассоциацией (ACE).

«Организация Wings первой поступила неверно, задержав зарплату и не постаравшись уладить проблемы как можно быстрее. Игроки Wings поступили неправильно, самовольно уйдя из команды. Они должны были решать эту проблему через ACE, чтобы ассоциация вынесла своё решение в отношении организации А после решения всех проблем они могли бы собраться впятером и разрешить все внутренние разногласия. Но по какому праву они выдают пожизненный бан? За всю свою 6-7-летнюю карьеру я был фанатом только одной команды, и моё мнение не нуждается в объяснении. В 2016 году они защищали честь китайской доты. В этой ситуации я просто зритель, но надеюсь, что клуб решит все проблемы, а ACE им поможет», — написал игрок.

С его словами согласились многие китайские киберспорстмены, в том числе Чжан “xiao8” Нин, Чжан “LaNm” Чжишен и Рей “ELeVeN” Янвей.

17 мая стало известно, что ACE пожизненно запретила бывшим игрокам Wings Gaming участвовать в региональных турнирах, организованных ассоциацией. Также они не могут переходить в клубы, являющиеся членами ACE, и тренироваться с этими коллективами. Действующих чемпионов мира наказали за нарушение контрактных обязательств и уход из организации до окончания действия договора.