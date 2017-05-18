Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Бай «rOtk» Фан: организация Wings первой поступила неверно, задержав зарплату

18 мая 2017, четверг. 11:30. Киберспорт

Капитан Team VG.J Бай «rOtk» Фан высказал своё мнение о бане бывших игроков Wings Gaming Китайской киберспортивной ассоциацией (ACE).

«Организация Wings первой поступила неверно, задержав зарплату и не постаравшись уладить проблемы как можно быстрее. Игроки Wings поступили неправильно, самовольно уйдя из команды. Они должны были решать эту проблему через ACE, чтобы ассоциация вынесла своё решение в отношении организации А после решения всех проблем они могли бы собраться впятером и разрешить все внутренние разногласия. Но по какому праву они выдают пожизненный бан? За всю свою 6-7-летнюю карьеру я был фанатом только одной команды, и моё мнение не нуждается в объяснении. В 2016 году они защищали честь китайской доты. В этой ситуации я просто зритель, но надеюсь, что клуб решит все проблемы, а ACE им поможет», — написал игрок.

С его словами согласились многие китайские киберспорстмены, в том числе Чжан “xiao8” Нин, Чжан “LaNm” Чжишен и Рей “ELeVeN” Янвей.

17 мая стало известно, что ACE пожизненно запретила бывшим игрокам Wings Gaming участвовать в региональных турнирах, организованных ассоциацией. Также они не могут переходить в клубы, являющиеся членами ACE, и тренироваться с этими коллективами. Действующих чемпионов мира наказали за нарушение контрактных обязательств и уход из организации до окончания действия договора.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
18 мая 2017, четверг
11:58 Чжан «Faith_Bian» Руида: мы с Чжаном «y'» Юпином ведём переговоры с EHOME
11:30 Бай «rOtk» Фан: организация Wings первой поступила неверно, задержав зарплату
17 мая 2017, среда
22:33 Virtus.pro уступила BIG в стыковых матчах EPL Season 5 EU Relegation по CS:GO
20:30 Tempo Storm подписала тренера и игрока по LoL
19:28 Публичное бета-тестирование «Гвинта» стартует 24 мая
17:12 Дзюба и Вагнер Лав попали в новую команду недели в FIFA 17
17:08 Конг «StrifeCro» Шу стал игроком Phoenix1 по Hearthstone
15:36 Анонсирована Pro Evolution Soccer 2018
15:17 Hala Ares дисквалифицирована с отборов CIS Minor Championship по CS:GO
14:40 Лай «AhJit» Джай Сон стал игроком состава Fnatic по Dota 2
14:07 Арсений «ceh9» Триноженко присоединился к тренерскому штабу pro100 по CS:GO
13:53 Игроки Wings получили пожизненный бан от Китайской киберспортивной ассоциации
13:41 Melancholy одержала победу в турнире от CyberAnji по Dota 2
11:57 Blizzard добавит функцию копирования колод в Hearthstone
10:01 Team Infused подписала состав по CS:GO
09:42 Gambit Esports пропустит квалификации на ESL One Cologne 2017 по CS:GO
16 мая 2017, вторник
19:27 Team EnVyUs подписала двух новых игроков по LoL
17:28 Киберспортивная команда Comanche по Dota 2 нашла совладельца
15:47 В рамках фестиваля «Серебряный меркурий» обсудят тенденции в киберспорте
15:26 Тибан «1437» Сива присоединился к составу TNC Pro Team
13:05 Антон Черепенников: мы не будем проводить крупные турниры на Yota Arena
12:25 Призовой фонд Mid-Season Invitational 2017 достиг 1,7 млн долларов
10:16 Линкольн «fnx» Лау: это я решил уйти из состава
15 мая 2017, понедельник
20:19 Immortals отправили на скамейку запасных Линкольна «fnx» Лау
19:59 Кирилл «Likkrit» Малофеев: настало время начать новую историю
19:43 Михаил «Kira» Гармаш: у меня уже нет желания играть в M19
19:32 LAN-финал CIS Minor по CS:GO пройдёт в Москве
19:30 Alliance объявила о «переоценке» состава перед закрытием трансферного окна
18:01 В Dota 2 выпустили патч 7.06
16:17 PvPStejos и Kira покинули M19
16:07 Эйдриан «Lifecoach» Кой прекратил выступления за G2 Esports
16:00 Определились последние участники гранд-финала Кубка России по киберспорту — 2017
15:29 HLTV: Линкольн «fnx» Лау уйдёт из Immortals
15:10 Андрей «Ghostik» Кадык: кик игроков на сайте не означает дизбанда
15:02 kennyS и Shox стали победителями турнира HTC 2vs2 Invitational
14:00 Анонсирован турнир the Galaxy Battles 2017 по Dota 2
11:40 Александр Соломонов: нам нужно больше времени, чтобы обдумать финальный состав
11:20 Team SoloMid и GIGABYTE Marines покинули Mid-Season Invitational 2017
11:02 Team NP выиграла американскую квалификацию на The Summit 7
10:56 XHope выиграл Ferrari на турнире по Hearthstone
14 мая 2017, воскресенье
22:36 Natus Vincere сыграет на The Summit 7
21:27 LGD и LFY представят китайский регион на Mars Dota 2 League 2017
18:33 У Йорен «Sheever» ван дер Хайен диагностировали рак
18:11 Mousesports сохранит состав по Dota 2 до The International 7
17:43 Clutch Gamers выиграла путёвку на Epicenter от Юго-Восточной Азии
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017