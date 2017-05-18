Piter Pokir и DoubleAim присоединились к Natus Vincere

Виктор «Piter Pokir» Пачкунов и Алекса «DoubleAim» Станкович присоединились к составу Natus Vincere по League of Legends. Анонс появился на официальном сайте организации.

Состав команды:

— Симон «Zvene» Свенссон

— Алекса «DoubleAim» Станкович

— Виктор «Piter Pokir» Пачкунов

— Владислав «aMiracle» Щербина

— Артур «Skash» Ермолаев.

«При формировании состава команды на летний сезон в первую очередь мы отталкивались от того, кто у нас будет выступать на позиции «леса». И нельзя было не обратить внимание на DoubleAim, который в предыдущем сплите продемонстрировал впечатляющий результат. Мы достаточно быстро нашли общий язык и пришли к выводу, что хотим поработать вместе в следующем сезоне. Возможность начать сотрудничество с Piter Pokir для нас тоже стала благоприятной: тот факт, что последний сезон Виктор провёл в Лиге претендентов, вовсе не говорит о его игровом спаде, сейчас он набрал хорошую форму и продолжает её улучшать, тем более опыта выступлений даже против самых высококлассных игроков нашего региона ему не занимать. Конечно, я рад поприветствовать в рядах Na`Vi новобранцев. Также хочу поблагодарить Себастиана за его отдачу во время очень непростого весеннего сезона и за то, как он принял наше решение об изменении состава команды», — прокомментировал эту новость менеджер команды Ярослав Клочко.

В прошедшем сплите DoubleAim завоевал серебряную медаль вместе с Vaevictis eSports. В это же время Piter Pokir выступал за команду Dolphins of Wall Street, которая в матче за выход в LCL уступила Natus Vincere со счётом 1:3.