OG и Newbee встретятся в полуфинале The Manila Masters

Завершился первый раунд плей-офф The Manila Masters по Dota 2.
В первом круге победителями стали Newbee и OG. Команда из Китая обыграла Team Secret, а действующие чемпионы мэйджора были сильнее Team NP. Оба матча завершились со счётом 2:1.
Во втором круге Evil Geniuses не уступила ни одной карты Team Faceless, а Invictus Gaming обошла Clutch Gamers.
Проигравшие коллективы продолжат выступление в нижней сетке турнира.
Следующими на чемпионате будут сыграны полуфиналы верхней сетки. Newbee предстоит встретиться с OG, а Evil Geniuses столкнётся с IG. Победители этих серий обеспечат себе место в топ-3 турнира.
The Manila Masters проходит в филиппинском городе Манила. 8 команд-участниц разыграют призовой фонд в размере $ 250 тыс.