OG и Newbee встретятся в полуфинале The Manila Masters

Завершился первый раунд плей-офф The Manila Masters по Dota 2.

В первом круге победителями стали Newbee и OG. Команда из Китая обыграла Team Secret, а действующие чемпионы мэйджора были сильнее Team NP. Оба матча завершились со счётом 2:1.

Во втором круге Evil Geniuses не уступила ни одной карты Team Faceless, а Invictus Gaming обошла Clutch Gamers.

Проигравшие коллективы продолжат выступление в нижней сетке турнира.

Следующими на чемпионате будут сыграны полуфиналы верхней сетки. Newbee предстоит встретиться с OG, а Evil Geniuses столкнётся с IG. Победители этих серий обеспечат себе место в топ-3 турнира.

The Manila Masters проходит в филиппинском городе Манила. 8 команд-участниц разыграют призовой фонд в размере $ 250 тыс.