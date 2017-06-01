Место в американской лиге LCS будет стоить 10 млн долларов

Компания Riot Games переведёт американскую лигу LCS на франшизную модель. Интеграция новой структуры закончится к старту сезона в 2018 году.

Американская LCS будет состоять из 10 команд, как и сейчас. По итогам стыковых матчей в летнем сезоне действующие участники должны заплатить 10 млн долларов, пишет Bloomberg. При этом организаторы лиги не обязывают покрывать всю сумму сразу, а дают временную отсрочку. Они также уточняют, что плата за участие может быть меньше, поскольку LCS достигнет финансовых целей в течение нескольких лет.

С переходом на франшизную модель Riot Games разработает специальную модель распределения доходов, создаст ассоциацию игроков, а турнир Challenger Series переделает в «Лигу академий».

Участников сезона-2018 анонсируют в конце 2017 года. При этом европейская лига LCS пока не будет переходить на новый формат и сохранит текущую структуру.

Ранее в 2017 году Riot Games объявила о переходе китайской лиги LPL на франшизную модель. Это также произойдёт в 2018-м. Количество участников лиги увеличится с 12 до 14. Они будут представлять определённые города и играть домашние и выездные матчи.