Electronic Arts анонсировала новую часть Need for Speed

Игровая компания Electronic Arts анонсировала новую часть всемирной известной гоночной игры Need for Speed под названием Payback. Об этом сообщается на официальном сайте издательства. Сюжет развернётся в городе Фортуна-Вэлли, где три героя объединят усилия в борьбе с картелем под названием «The House».

«Мы предлагаем нашим фанатам то, чего они ожидают от Need for Speed: глубокую кастомизацию, крупную коллекцию автомобилей, захватывающие гонки и погони в открытом мире. На этот раз это будет выглядеть как блокбастер с сюжетной линией, несколькими персонажами в главных ролях и напряжёнными моментами», — рассказал исполнительный продюсер игры Маркус Нилссон.

Выход Need For Speed: Payback намечен на 10 ноября этого года. Релиз пройдет одновременно на всех платформах.