TyLoo прошла квалификацию на ESL One Cologne по CS:GO

Китайская команда TyLoo обыграла в финале своих соотечественников из Vici Gaming в финале региональной квалификации на ESL One Cologne 2017 по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 2:0 (16:4 @ de_mirage, 16:10 @ de_cobblestone). Таким образом, TyLoo стала последним определившимся участником соревнований…



Всего в турнире примут участие 16 коллективов, 12 из которых получили приглашение. По одному слоту было разыграно в Китае и Северной Америке, а последние два разделили европейские коллективы.



ESL One Cologne пройдёт с 7 по 9 июня в Кёльне (Германия). Призовой фонд турнира составит $ 250 тыс.



Список участников ESL One Cologne:



— Cloud9

— FaZe Clan

— Fnatic

— G2 Esports

— Immortals

— mousesports

— Natus Vincere

— Ninjas in Pyjamas

— North

— OpTic Gaming

— SK Gaming

— Virtus.pro

— TyLoo

— Heroic

— Space Soldiers

— Team Liquid