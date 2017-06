Вон «KyoCha» Хо Чон: нам хочется снова встретиться с Fnatic

Игрок команды MVP Black по Heroes of the Storm Вон «KyoCha» Хо Чон дал интервью журналистам из MVP. KyoCha рассказал о планах по подготовке коллектива, а также оценил соперников на предстоящих соревнованиях.



«Я рад, что мы прошли туда снова. С нетерпением жду турнира, поскольку в нём примут участие Fnatic, которые в прошлом году выбили нас с Blizzcon. Хочется снова встретиться с ними.



Сейчас мы сыграли не очень много матчей, но есть кое-какие мысли. Сейчас в игре много сильных персонажей, дают возможность действовать агрессивно. Думаю, мы будем отталкиваться от этого.



Самыми непростыми соперниками для нас будут L5 и Fnatic. В первом раунде HGC мы уступили L5 со счётом 0:3. В следующей серии мы вели 2:0, но проиграли снова, поскольку вдруг почувствовали огромное давление. Думаю, на Межсезонной потасовке мы справимся. Что касается Fnatic, то если вспомнить финал Blizzcon, то L5 разобрались с Fnatic без особых проблем. Если мы сможем сосредоточиться и показать всё, что умеем, мы можем тоже легко их пройти», — рассказал KyoCha.



Межсезонная потасовка Heroes of the Storm пройдёт с 17 по 19 июня в Швеции: групповой этап в Стокгольме, а плей-офф в Йенчёпинге. В турнире примут участие 12 коллективов, которые будут сражаться за призовой фонд в размере $ 250 тыс.