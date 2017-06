Определились участники турнира All Stars по Heroes of the Storm

Компания Blizzard подвела итоги зрительского голосования. Пользователи выбирали участников для турнира All Stars по Heroes of the Storm.

Команду Востока представят Су «GodDog» Юй Ен из Soul Torturers, Кан «XingC» Луньхань из eStar Gaming, Нил «Nsj» Сан Хуан из DeadlyKittens, До «Noblesse» Джун Чэ из L5, Тэ «merryday» Жун Уи из MVP Black и Loli из Soul Torturers.

За команду Запада выступят Vanilla из Nomia, Диего «haMtarO» Викториано из RED Canids, Джун «Jun» Джанг из Tempo Storm, Майк «Glaurung» Фиск из Roll 20 esports, Томас «Mene» Кайллу из Dignitas и Симон «scHwimpi» Свенссон из Fnatic.

Команды сыграют по три матча до двух побед. Серия шоу-матчей All Stars состоится на мероприятии DreamHack Summer в Швеции с 17 по 19 июня.