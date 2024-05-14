«Нет причин появляться»: Стив Карелл не появится в новом сериале «Офис»

Актёр Стив Карелл, известный по роли Майкла Скотта в культовом сериале «Офис», в недавнем интервью The Hollywood Reporter рассказал, что фанатам не стоит ждать его появления в новой адаптации проекта.

По словам актёра, его персонажу Майклу вряд ли бы даже нашлось место в новом шоу. Несмотря на это, Карелл посмотрит новый «Офис» с большим удовольствием.

Я буду смотреть это, но участвовать не буду. У моего персонажа действительно нет причин появляться в чём-то подобном. Мне нравится идея — я предполагаю, что действие происходит в семейной газетной компании. Я работал с Доналом Глисоном, который снимется в одной из главных ролей. Он отличный актёр и очень приятный парень, так что я думаю, это будет здорово.

В новом проекте сыграют Донал Глисон и Сабрина Импаччиаторе, остальные участники станут известны позже. Съёмки стартуют уже в июле, шоураннером вновь выступит Грэг Дэниелс, автор оригинального проекта.