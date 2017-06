Red Canids и DeadlyKittens покинули турнир Mid Season Brawl 2017 по HotS

Завершился четвертый турнирный день Mid Season Brawl 2017 по Heroes of the Storm. По результатам прошедших матчей определился первый участник плей-офф. MVP Black обыграла пятёрку из Fnatic и завершила групповой этап на первом месте. Таким образом, команда стала первым известным участником стадии плей-офф.



Fnatic уверенно закрепилась на втором месте в группе. Шведским игрокам предстоит провести следующий матч против аутсайдеров группы А — Super Perfect Team. Roll20 esports одержала победу в матче с SPT, а Nomia сыграли вничью с DeadlyKittens. Последние потеряли право на выход в стадию плей-офф.



В группе B лидирующие позиции по-прежнему удерживают Team Dignitas и eStar Gaming — у обеих команд одинаковая статистика 3-1-1. Dignitas сыграла за день два матча: в одном одержала победу, а второй завершился вничью. eStar приняли участие в одной встрече, которая завершилась со счётом 1:1. L5 и Tempo Storm по результатам второго дня заняли 3-4-е строчки таблицы. Red Canids покинула турнир.



Heroes of the Storm Global Championship Mid-Season Brawl проходит в городе Йёнчёпинг (Швеция). Призовой фонд соревнований составляет $ 250 тыс.