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Андрея Григорьева вернули к управлению отборочными на TI7 по Dota 2

17 июня 2017, суббота. 18:57. Киберспорт

Valve и PGL вернули Андрея «x3m4eg» Григорьева к администрированию квалификаций на The International 2017 по Dota 2. Об этом Андрей сообщил в личном «твиттере». Причины такого решения пока не сообщаются.

Ранее Андрей заявил, что Valve отстранила его от управления квалификациями на предстоящий турнир. Причины предыдущего решения также не раскрывались.

Главный администратор занимается соблюдением расписания и руководством штатом администраторов соревнований. В задачи администратора входит также разрешение конфликтов между коллективами.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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